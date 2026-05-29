Седлоски со проверени сили стартуваше против БиХ, Јанкулов дебитира

Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Гоце Седлоски ги избра стартните 11 фудбалери за вечерашниот контролен натпревар против Босна и Херцеговина меѓу кои единствен дебитант е десниот бек на Вардар, Георгије Јанкулов.

На голот е капитенот Столе Димитриевски, а во одбраната се стандардните Ѓоко Зајков, Висар Муслиу, Дарко Велковски и Херера.

Средниот ред го сочинуваат Бобан Николов, Јани Атанасов и Елиф Елмас, додека во нападот Бојан Миовски и Елмин Растодер.

Натпреварот на стадионот „Асим Ферхатовиќ“ во Сараево започна во 20:30 часот