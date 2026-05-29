29.05.2026
Петок, 29 мај 2026
Седлоски со проверени сили стартуваше против БиХ, Јанкулов дебитира

Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Гоце Седлоски ги избра стартните 11 фудбалери за вечерашниот контролен натпревар против Босна и Херцеговина меѓу кои единствен дебитант е десниот бек на Вардар, Георгије Јанкулов.

На голот е капитенот Столе Димитриевски, а во одбраната се стандардните Ѓоко Зајков, Висар Муслиу, Дарко Велковски и Херера.

Средниот ред го сочинуваат Бобан Николов, Јани Атанасов и Елиф Елмас, додека во нападот Бојан Миовски и Елмин Растодер.

Натпреварот на стадионот „Асим Ферхатовиќ“ во Сараево започна во 20:30 часот

