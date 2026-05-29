 Skip to main content
29.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 29 мај 2026
Неделник

Герсон Родригез прво засилување на Вардар за новата сезона

Фудбал

29.05.2026

Најдобриот стрелец во историјата на луксембуршката фудбалска репрезентација Герсон Родригез е првото засилување на македонскиот шампион Вардар за новата сезона.

Триесетгодишниот напаѓач ги засили редовите на Вардар од тајландскиот второлигаш Канчанабури, откако претходно во кариерата настапуваше за десетина европски клубови, вклучувајќи ги Динамо Киев, Слован Братислава и Шериф Тираспол.

Родригез, како што објави попладнево Вардар, ставил потпис на едногодишен договор со можност за продолжување на соработката.

Роден во Португалија, Родригез дебитираше за репрезентацијата на Луксембург во 2017 година и со 23 голови на 75 натпревари е најдобар стрелец во историјата на оваа земја.

Поврзани вести

Фудбал  | 23.05.2026
Место славје, хаос: Навивачите на Вардар меѓусебно се испотепаа на полувреме од дуелот против Шкендија (видео)
Фудбал  | 23.05.2026
Вардар со победа од 3:0 над Шкендија ја прославија новата титула
Фудбал  | 19.05.2026
ФФМ поведе дисциплинска постапка против Вардар за недоличната прослава на титулата