Пиете кафе и пак сте уморни, која е причината?

Кафето за многумина звучи како брзо решение за заморот, но кофеинот не е магичен менувач на енергијата.

Тој не ја елиминира вистинската причина за поспаност, туку привремено го блокира аденозинот, хемикалија што се акумулира во мозокот додека сме будни и му сигнализира на телото да се одмори. Затоа може да се чувствуваме побудни по кафето, но ако телото е веќе исцрпено, лишено од сон или под стрес, ефектот може да биде слаб или краткотраен.

Една од најчестите причини зошто сè уште сте уморни по кафето е недостатокот на сон. Ако спиете премалку со денови, кофеинот може само да го маскира проблемот, но не може да го надомести. Фондацијата за спиење предупредува дека редовното потпирање на кофеин може да создаде маѓепсан круг: лошиот сон води до поголема потреба за кафе, а кафето, особено подоцна во денот, може дополнително да го влоши сонот.

Втората причина е толеранцијата. Ако пиете кафе секој ден, вашето тело може да се навикне на кофеинот со текот на времето, па истото еспресо повеќе нема ист ефект како порано. Ова не мора да значи дека „кафето не ви делува“, туку дека вашето тело станало помалку чувствително на неговите стимулирачки ефекти.

Важно е и кога пиете кафе. Кофеинот може да го отежни заспивањето и да го направи сонот пократок или поплиток, а некои луѓе се особено чувствителни на него. Харвард здравство наведува дека дури и утринското кафе може да влијае на ноќниот сон кај чувствителни лица, додека Фондацијата за здравје на спиењето препорачува претпазливост со кофеинот по ручек ако имате проблеми со спиењето.

Заморот по кафето може да има и сосема различни причини: недоволно пиење вода, прескокнување оброци, стрес, хормонални промени, анемија, проблеми со тироидната жлезда или хронично слаб сон. ФДА наведува дека за повеќето возрасни, до 400 милиграми кофеин дневно е количина што генерално не е поврзана со негативни ефекти, но нагласува дека чувствителноста на кофеин варира многу од личност до личност.