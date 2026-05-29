Проекти за трајна промена: Реконструиран дел од булеварот Гевгелија со инвестиција финансирана од Владата

Реконструкција и рехабилитацијата на дел од булевар Гевгелија и натпатникот на улица Железничка, во должина од 550 метри.

Инвестицијата од 25.721.284 денари, финансирана од Владата, овозможи комплетна реконструкција на коловозот, изведба на нови асфалтни слоеви, санација на оштетените делови, поставување нови рабници и подобрување на сообраќајната сигнализација.

Проекти за трајна промена – темели за сигурна иднина.