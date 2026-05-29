 Skip to main content
29.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 29 мај 2026
Неделник

58-годишен тетовец силувал 15-годишно девојче, мајката молчела и не пријавила бидејќи била во љубовна врска со него

Хроника

29.05.2026

Нов грозоморен случај на силување на дете пријавен во државата.

Полицијата уапсила 58-годишен жител на тетовско село, осомничен дека извршил обљуба врз малолетничка. Упсена е и 37-годишната мајка на девојчето, која, и покрај тоа што била запознаена со случајот, не го пријавила во надлежните институции.

Од СВР Тетово информираат дека вчера, околу 16:45 часот, 62-годишна жена пријавила дека нејзината малолетна внука била жртва на силување.

Според пријавеното, настанот се случил во декември 2024 година, кога тогаш 15-годишната девојка се враќала од Тетово со комбе управувано од осомничениот. Во текот на патувањето, тој наводно, со употреба на физичка сила, извршил обљуба врз малолетничката.

По одреден период, девојчето го раскажало настанот на својата 37-годишна мајка, која во тоа време била во љубовна врска со осомничениот. Сепак, таа не го пријавила случајот.

За случајот бил известен јавен обвинител.

По целосното документирање на настанот, ќе бидат поднесени соодветни пријави.

Поврзани вести

Хроника  | 04.05.2026
Семејно насилство во скопско: Ќерка ја натепала мајка си, а потоа мајка ѝ и брат ѝ ја натепале неа
Хроника  | 02.05.2026
Приведени пет лица за семејно насилство: Нападнати сопруги, деца и мајка
Хроника  | 30.04.2026
36-годишен охриѓанец ги избркл мајка си и сопругата од домот