М-НАВ: Нема никакви потешкотии и проблеми во авиосообраќајот

Авиосообраќајот во државава се одвива без никакви потешкотии и никакви проблеми согласно меѓународни процедури за навигација, информираа денеска од М-НАВ, АД во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација.

М-НАВ посочува дека поединци со дневополитички дезинформации сакаат да постигнат цел за личен бенефит.