Приведени пет лица за семејно насилство: Нападнати сопруги, деца и мајка

Лишени од слобода пет лица за семејно насилство, двајца од Куманово, едно лице од Љубљана, Р.Словенија, едно лице од струмичко и едно од Велес

На 01.05.2026 во 21:00 часот полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода М.С.(35) од Куманово затоа што физички ги нападнал неговата 31 годишна сопруга и двете малолетни деца.

На 01.05.2026 во 23:40 часот полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода М.Д.(57) од Куманово затоа што физички ја нападнал неговата 28-годишна ќерка.

На 01.05.2026 во 20:40 часот, на булеварот ,,Македонски Просветители“, во Охрид лишен од слобода е И.К.(48) од Љубљана, Република Словенија по претходна пријава дека во стан во Охрид, по вербална расправија физички ја нападнал неговата сопруга.

На 01.05.2026 во 16:00 часот во струмичко село, полициски службеници од СВР Струмица лишија од слобода 36-годишен жител од тоа село, постапувајќи по претходна пријава дека агресивно се однесувал кон неговата 65-годишна мајка.

На 01.05.2026 во 08:30 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес лишија од слобода 23-годишен велешанец, постапувајќи по претходна пријава дека во домот физички ја нападнал неговата 24-годишна сестра.

По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.