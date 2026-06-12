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Стабилна е состојбата на штипјанецот кој вчера се здоби со изгореници од втор степен гаснејќи пожар во неговата викендица

Хроника

12.06.2026

Шеесет и девет годишниот сопственик на викендица во штипската викенд населба Кумлак е во добра и стабилна состојба информираат од Клиничка болница-Штип. Посочуваат дека е подобар, но поради изгорениците по екстремитетите и вдишаниот чад ќе остане под лекарски надзор. Тој при гаснењето на пожарот на кровот на неговата викендица се здобил со изгореници од втор степен на потколениците и левата рака.

Според информациите од Дарко Коцев пожарникар водич во ТППЕ-Штип штети има на една викенд куќа, а од огнената стихија навреме се спасени пет викендици, лозови и овошни насади и борова шума. Пожарникарите денеска биле во обиколка во пет наврати и како што вели Коцев нема никакво чадење на теренот, каде што вчера по 14 часот започна огнената стихија, за која што очевидци тврдат дека е предизвикана од пироман.

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