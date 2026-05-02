02.05.2026
Грција го суспендира EES системот за Србите во текот на летото

Грција нема официјално да го суспендира новиот систем за влез во Европската Унија (EES) за српските граѓани, но се очекува негово прилагодување во текот на летната сезона за да се избегнат големи толпи на границите. Оваа мерка доаѓа како резултат на добрите билатерални односи меѓу двете земји.

Генералниот конзул на Србија во Солун, Јелена Вујиќ Обрадовиќ, објасни дека иако нема официјален документ, постојат цврсти гаранции за олеснување на протокот.

Од 1 јуни до 30 август, тој ќе биде суспендиран за српските граѓани. Ќе се применува во текот на ноќните часови, но нема да влијае на дополнителните толпи“, изјави Вујиќ Обрадовиќ за ТВ Прва.

Во пракса, ова значи дека за време на најголемите сообраќајни шпицови, биометриските процедури ќе бидат заменети со основни проверки на документите. Причината за ваквиот чекор е веќе забележаното доцнење на граничните премини поради новите протоколи, што претставува ризик за грчкиот туризам.

Директорот на Јута, Александар Сеничиќ, потврди дека се преземени конкретни чекори и се планираат состаноци на високо ниво во Атина и Солун.

Очекуваме договор за отворање на максималниот број премини и проширување на лентите – од шест на десет, и дополнителни за автобуси, со цел да се забрза протокот на патници во шпицот на сезоната“, истакна Сеничиќ.

EES системот инаку предвидува земање биометриски податоци, како отпечатоци и фотографии, со што се заменува досегашното печатирање на пасошите при влез во Шенген зоната.

