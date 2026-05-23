Иранската револуционерна гарда координирала минување на уште 25 бродови низ Ормуз

Морнарицата на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) денеска соопшти дека во изминатите 24 часа го координирала минувањето на 25 пловила низ Ормуската теснина.

Во соопштението се прецизира дека меѓу пловилата имало танкери за нафта, контејнерски бродови и други комерцијални бродови. Како што се наведува, минувањето на бродовите било извршено по добивањето на потребната дозвола и под координација и безбедносна заштита на Морнарицата на ИРГЦ, пренесува Press TV.

Во соопштението се наведува дека силите на ИРГЦ продолжуваат одлучно да ја одржуваат контролата над Ормуската Теснина, наспроти, како што се вели, „несигурноста која е резултат на агресивните акции на американската војска“ во овој стратешки пловен пат.