 Skip to main content
23.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 23 мај 2026
Неделник

Бројот на жртви во украинскиот напад врз студентски дом во Старобилск се зголеми на 18

Свет

23.05.2026

Фото: Принтскрин од видео/France 24

Спасувачите од под урнатините извлекоа тела на уште две лица загинати во нападот на украинските вооружени сили врз студентски дом во Старобелск во самопрогласената Луганска Народна Република (ЛНР), со што бројот на жртвите порасна на 18, соопшти денеска прес-службата на руското Министерство за вонредни ситуации.

„Уште две тела се извлечени од под урнатините. Вкупниот број на загинати е 18, а ранети се 60 лица. Прелиминарните проценки укажуваат на тоа дека уште три лица би можеле да бидат под урнатините“, се наведува во соопштението.

Ноќта меѓу 21 и 22 мај украински дронови погодија универзитетски објект и студентски дом на Луганскиот педагошки универзитет во местото Старобелск.

Во седиштето на Обединетите нации во Њујорк вчера на барање на Русија се одржа итна седница на Советот за безбедност за заканите по меѓународниот мир и безбедност по украинскиот напад со дрон врз студентскиот дом во Старобелск во Луганската област која е под контрола на Руската Федерација.

Поврзани вести

Хроника  | 18.05.2026
Малолетник со тврд предмет нападнал врсник во трговски центар во Аеродром, па претепал и 25-годишник кој ги раздвојувал
Свет  | 17.05.2026
Најмалку тројца загинати при напади со дронови врз Москва и околината
Свет  | 10.05.2026
Најмалку 15 полицајци убиени во самоубиствен напад на терористичка група во северозападен Пакистан