За Србија е прифатливо постепено членство во ЕУ

Претседателката на Народното собрание на Србија Ана Брнабиќ денеска изјави дека со евентуалното членство во Европската Унија, односно со влезот во Шенген зоната, Србија би станала економски многу поконкурентна, а нејзините граѓани би патувале далеку полесно.

Одговарајќи на прашањето што претставува постепената интеграција во Шенген за Западен Балкан по панелот во рамките на безбедносниот форум „ГЛОБСЕК 2026“ во Прага, Брнабиќ истакна дека регионот мора да ги разбере стравовите на одредени земји-членки во однос на проширувањето и да понуди компромисни решенија. Според неа, на Србија не ѝ е потребно правото на вето за да блокира или отежнува одредени процеси, додавајќи дека и самата ЕУ ќе мора да се менува, да спроведе внатрешни реформи и да премине кон мнозинско донесување одлуки.

– За нашите граѓани и за стопанството е најважно да станеме дел од Европскиот економски простор и од Шенген зоната. Кога немате граници, имате слобода на движење и нашите превозници повеќе нема да чекаат со часови. Со тоа стануваме многу поконкурентни, а со она што самите го работиме за својата земја, автоматски ќе бидеме и побогати – изјави Брнабиќ, посочувајќи ја како пример Романија, која по влезот во ЕУ тројно го зголеми својот бруто-домашен производ (БДП).

Таа нагласи дека за политиката на српскиот претседател Александар Вучиќ и на Српската напредна партија (СНС) специфично е тоа што граѓаните секогаш се на прво место. Во тој контекст, Брнабиќ потенцираше дека Србија, иако не е членка на Унијата, успеала тројно да го зголеми својот БДП од 2012 година наваму благодарение на, како што рече, „храбрата и визионерска политика на Вучиќ и неуморната работа“, и тоа без користење на големите фондови што ЕУ им ги става на располагање на своите земји-членки.

– Замислете да сме членка на Шенген зоната, колку тоа би ни помогнало Србија да биде уште поконкурентна, полесно да привлекуваме инвеститори и да освојуваме нови пазари. Во политиката треба да бидете практични и прагматични, а тоа е најдобриот одговор за оние држави во ЕУ кои стравуваат дека проширувањето ќе донесе дополнително бирократско оптоварување – подвлече претседателката на српскиот Парламент, изразувајќи задоволство што оваа тема, покрената од Вучиќ, предизвикала огромно внимание во Европскиот парламент и Европската комисија.

Оценувајќи го вкупното учество на Србија на форумот во Чешка како успешно, Брнабиќ нагласи дека Белград во Прага добил апсолутно признание за сè што е направено на полето на технолошките иновации. Сепак, таа призна дека српската дипломатија мора интензивно да работи и да разговара со земјите-членки кои сè уште се скептични кон евроинтеграцијата на нејзината земја.