23.05.2026
Американскиот државен секретар Марко Рубио ја започна четиридневната посета на Индија

Државниот секретар на САД Марко Рубио денеска ја започнува четиридневната официјална посета на Индија, по неговото учество на состанокот на шефовите на дипломатиите на земјите членки на НАТО во Шведска, пренесува ДПА.

Како што соопшти американската амбасада во Индија, Рубио ќе ги посети градовите Колката (поранешна Калкута), Агра, Џајпур и главниот град Њу Делхи. Планираните средби со високи индиски претставници ќе бидат фокусирани на теми од областа на енергетската безбедност, трговијата и одбранбената соработка. Индија, која истовремено одржува силни врски и со Русија, претставува важен стратешки партнер на САД, а Њу Делхи го опишува одбранбеното партнерство како клучен столб во односите со Вашингтон.

Во вторник во Њу Делхи, Рубио ќе им се приклучи на своите колеги од Индија, Австралија и Јапонија на состанокот на министрите за надворешни работи на таканаречената група „Квад“ (Quad). Главниот акцент на овој состанок ќе биде ставен на зајакнување на соработката меѓу четирите држави. Целта на групата е да гарантира слободен и отворен Индо-пацифички Регион, кој географски се протега од Индискиот до Северниот Пацифички Океан, опфаќајќи го поголемиот дел од Азија сè до западниот брег на САД.(МИА)

