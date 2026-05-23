Итна евакуација на 40.000 луѓе во Калифорнија поради истекување на опасна хемикалија

Околу 40.000 жители во американската сојузна држава Калифорнија добија наредба за итна евакуација од своите домови поради големо истекување на опасна хемиско супстанца, која може да предизвика експлозија и да формира отровен облак над густо населено подрачје.

Инцидентот се случи во населено место во округот Оринџ, во јужните предградија на Лос Анџелес, каде што попуштил резервоар со капацитет од 26.000 литри во кој имало метилметакрилат – лесно запалива течна хемикалија што се користи во индустријата за производство на пластика. Претставници на противпожарната служба предупредија дека ситуацијата е критична и може да доведе до сериозно загадување на почвата, па дури и до силна експлозија.

Tens of thousands of people in Southern California have been told to leave their homes, with officials issuing a dire warning that a chemical tank at an aerospace facility is in "crisis" and will either leak or explode. https://t.co/QWwN3ru6p5 pic.twitter.com/YqSrTY0LsR — ABC News (@ABC) May 23, 2026

Началникот на полицијата во Гарден Гроув, градот каде што се случи хаваријата, Амир ел Фара, потврди дека евакуацијата опфаќа десетици илјади граѓани, но додаде дека дел од нив сè уште одбиваат да ги напуштат своите домови.

Досега нема податоци за жртви или повредени лица, а надлежните власти сè уште не ја соопштуваат точната причина за дефектот на резервоарот.

Спасувачките тимови на терен забрзано работат на поставување заштитни бариери за да спречат отровната течност да навлезе во канализациските канали или во океанот, кој се наоѓа на само неколку километри од местото на еколошката несреќа.