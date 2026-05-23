Жените тенисерки сакаат да заработуваат колку мажите

23.05.2026

Најдобрата тенисерка на светот Арина Сабаленка ја поддржа иницијативата на играчите на Ролан Гарос, кои сакаат да обрнат внимание на распределбата на приходите на Гренд слем турнирите. Белоруската тенисерка во обраќањето до медиумите во Париз ја скрати прес конференцијата, која траеше 15 минути.

Таа најпрвин зборуваше за носителот на тв правата за преносите, а потоа го прекина обраќањето на англиски јазик и се обрати исто време и за медиумите од Белорусија.

–  Тука сум дека ја ценам работата на новинарите. Со оваа акција сакаме да покажеме единство и да постигнеме јасна порака. Петнаесет минути е секако подобро отколку да нема воопшто. Ова беа Вашите 15 минути, изјави Сабаленка.

Во акцијата учествуваат и најдобриот тенисер на светот Јаник Синер, како и четирикатната шампионка на Ролан Гарос, Ига Швјонтек.

