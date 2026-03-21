21.03.2026
Сабота, 21 март 2026
Сабаленка со победа ја почна одбраната на титулата во Мајами

21.03.2026

Foto: Facebook/Aryna Sabalenka

Најдобрата светска тенисерка, Белорусинката Арина Сабаленка со победа стартуваше на ВТА турнирот од серијата 1000 во Мајами на кој ја брани титулата.

Сабаленка го почна настапот во Мајами со триумф над Американката Еми Ли со 2-0 во сетови 7-6(5), 6-4 за 1 час и 42 минути игра.

Противничка на Сабаленка во следното коло ќе биде уште една домашна тенисерка, Кејти Мекнали, која со 2-1 во сетови ја совлада Ксинју Ванг од Кина.

Сабаленка допатува во Мајами во обид да стане само петтата тенисерка во историјата која успеала да триумфираа на овој турнир две години по ред. 

