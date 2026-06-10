Лефков, Стефковски и Јованчев влегуваат во раководството на ВМРО-ДПМНЕ

На вечерашната седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ беа потврдени одлуките за новите претседатели на општинските комитети на партијата, а истовремено беа избрани и тројца нови членови на Извршниот комитет.

Во највисокото партиско тело влегуваат пратеникот Миле Лефков, градоначалникот на Општина Гази Баба Бобан Стефковски и пратеникот Зоранчо Јованчев.

Од партијата посочуваат дека Лефков, кој доаѓа од Кочани, е искусен и докажан кадар на ВМРО-ДПМНЕ и претходно бил дел од Извршниот комитет.

За Стефковски велат дека како градоначалник на Гази Баба остварил историски најдобар резултат за ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори, реализирајќи бројни проекти во интерес на граѓаните.

Јованчев, пак, е пратеник во Собранието и поранешен претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Кавадарци, а од партијата оценуваат дека неговото искуство ќе придонесе за идните успеси на организацијата.

Од ВМРО-ДПМНЕ нагласуваат дека процесот на реструктуирање и реорганизација на партијата продолжува со цел постигнување нови резултати и успеси за Македонија.