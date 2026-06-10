Не веруваат на американската: Норвежаните си носат 300 килограми риба

Норвешката репрезентација вклучи реномирани готвачи и значителна залиха на храна во својата делегација за Светското првенство во 2026 година.

Според „VG“, норвешката репрезентација во САД ќе донесе 300 килограми риба, 116 килограми кафеаво сирење и 6.000 кг. портокали. Меѓу готвачите што ќе патуваат на турнирот ќе биде и Кристијан Карлсон, кој работи со репрезентацијата од 1990-тите.

Целта на иницијативата е да им се обезбеди на спортистите можност да јадат позната храна, што се смета за важно за одржување на концентрацијата и перформансите за време на натпреварувачките настани. Оваа практика не е нова за Норвешка.

Во групната фаза Норвешка ќе игра против Франција, Сенегал и Ирак.

Мундијалот почнува на 11 јуни и ќе се одржи во САД, Канада и Мексико