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Eве како беа пречекани норвешките херои

Фудбал

14.07.2026

Десетици илјади навивачи ја пречекаа норвешката фудбалска репрезентација синоќа во Осло, одбележувајќи го најуспешниот настап на земјата во историјата на мундијалските турнири.

Норвешка на тековното Светско првенство прв пат во својата историја дојде до четвртфиналето во кое на драматичен начин загуби од Англија по продолженија.

Според полицијата, околу 100.000 навивачи се собрале изминатата ноќ во центарот на престолнината да ги пречекаат норвешките фудбалери.

Плоштадот на Кралската палата беше преполн кога норвешкиот тим седна пред насобраниот народ, отпоздравувајќи со викиншко веслачко навивање додека скандираа „ру“ (веслање на норвешки), што стана уникатен ритуал на норвешките навивачи за време на Светското првенство.

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