 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Иран собори уште еден американски дрон „MQ-9“ вреден 30-40 милион долари

Свет

03.08.2026

МИА Архива

Иран собори уште еден американски извидувачки дрон „MQ-9“ Рипер над Ормутскиот теснец, соопшти ИРГЦ.

Секој дрон „MQ-9“ чини околу 30-40 милиони долари, а производствената линија на американската војска за ваквите дронови е веќе затворена од 2025 година, поради што секој ваков дрон што Американците го губат над Иран создава непријатен проблем со замена за Пентагон.

Иран покажа дека има начин ефикасно да ги искористува ранливостите на „Рипер“: ниска субсонична брзина, огромен радарски потпис и предвидлива патека на летот.

Според извештаите, САД во војната со Иран веќе изгубиле повеќе од 24 беспилотни летала „MQ-9“ Рипер во вкупна вредност од 720 милиони долари.

Поврзани вести

Свет  | 02.08.2026
Koj направи атентат врз рускиот крал на дроновите?
Балкан  | 27.07.2026
Албанскиот парламент, без опозицијата, го ратификува договорот со САД за кредит во износ од 302 милиони долари
Свет  | 27.07.2026
Поради недостиг од пресретнувачи Американците намерно пропуштаат дел од иранските ракети и дронови