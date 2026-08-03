Иран собори уште еден американски дрон „MQ-9“ вреден 30-40 милион долари

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Иран собори уште еден американски извидувачки дрон „MQ-9“ Рипер над Ормутскиот теснец, соопшти ИРГЦ.

Секој дрон „MQ-9“ чини околу 30-40 милиони долари, а производствената линија на американската војска за ваквите дронови е веќе затворена од 2025 година, поради што секој ваков дрон што Американците го губат над Иран создава непријатен проблем со замена за Пентагон.

Иран покажа дека има начин ефикасно да ги искористува ранливостите на „Рипер“: ниска субсонична брзина, огромен радарски потпис и предвидлива патека на летот.

Според извештаите, САД во војната со Иран веќе изгубиле повеќе од 24 беспилотни летала „MQ-9“ Рипер во вкупна вредност од 720 милиони долари.