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03.08.2026
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Неделник

Тројца се возеле на еден четирицикл – тешко повредено е деветгодишно дете

Хроника

03.08.2026

Вчера во 18:30 часот во ОВР Ресен од страна на доктор од Здравствен дом Ресен било пријавено дека на место викано „Планинче“, атар на с.Јанковец, ресенско четирицикл марка „линхаи“ со ресенски регистарски ознаки управуван од Н.Т.(46) од с. Јанковец и сопатници Д.К.(28) од с. Јанковец и 9-годишен малолетник од с. Базерник, Демир Хисар изгубил контрола и се превртел.

Од страна на доктор кај возачот и малолетникот биле констатирани тешки телесни повреди, а кај сопатникот Д.К. биле констатирани телесни повреди. Увидот го извршила увидната екипа на ОВР Ресен, соопшти денеск МВР.

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