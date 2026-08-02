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02.08.2026
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Недела, 2 август 2026
Неделник

Две деца тешко повредени откако се превртеле со четирицикл

Хроника

02.08.2026

Двајца малолетници на возраст од 13 и 14 години се повредиле откако нивниот четирикл се превртел во близина на основното училиште во село Дебреше, гостиварско. 

На 01.08.2026 во 22:06 часот, во Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Гостивар, од Медицинскиот центар Гостивар е пријавено дека кај нив биле донесени две повредени лица од сообраќајна несреќа. Полициски службеници излегле на местото на настанот и утврдиле дека во с. Дебреше, во близина на основното училиште, четирицикл без регистарски таблички, управуван од 14-годишник од с. Чегране, а како сопатник бил 13- годишник од с. Дебреше, излетал од патот. Двајцата малолетници се здобиле со тешки телесни повреди, информира Министерството за внатрешни работи.

На местото на несреќата увид извршила екипа од ОВР Гостивар

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