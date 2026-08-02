Прв гол на Левандовски во дресот на Чикаго

Роберт Левандовски ги постигна првите два гола во МЛС лигата откако синоќа во дуелот на Чикаго и Шарлот беше најзаслужен за победата на неговата екипа Чикаго. Ова воедно беше прв натпревар на Левандовски на домашен терен и на најдобар начин го оправда трансферот.

Полскиот напаѓач од Барселона дојде во Чикаго во летниот преоден рок.

Левандовски првиот гол го постигна само две минути под водството на Шарлот, а во вториот дел беше прецизен по вторпат за победа на својот тим.

Натпреварот и победата за Чикаго беше од исклучителна важност бидејќи по два месеца екипата одигра натпревара на својот стадино