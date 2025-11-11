Левандовски е блиску до пензија

Фудбалерот на Барселона, Роберт Левандовски, може да се пензионира во летото 2026 година.

Според „sport.es“, 37-годишниот Полјак сака да остане во каталонскиот клуб. Доколку Барселона одлучи да не го обнови договорот на напаѓачот, кој истекува во летото 2026 година, а тој не е задоволен од другите понуди, тој е подготвен да се пензионира.

Левандовски игра за Барселона од летото 2022 година. Оваа сезона одигра 12 натпревари во сите натпреварувања и постигна седум гола.

Напаѓачот претходно играше за Баерн Минхен, Борусија Дортмунд и Лех Познањ