 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Левандовски е блиску до пензија

Фудбал

11.11.2025

 Фудбалерот на Барселона, Роберт Левандовски, може да се пензионира во летото 2026 година.

Според „sport.es“, 37-годишниот Полјак сака да остане во каталонскиот клуб. Доколку Барселона одлучи да не го обнови договорот на напаѓачот, кој истекува во летото 2026 година, а тој не е задоволен од другите понуди, тој е подготвен да се пензионира.

Левандовски игра за Барселона од летото 2022 година. Оваа сезона одигра 12 натпревари во сите натпреварувања и постигна седум гола. 

Напаѓачот претходно играше за Баерн Минхен, Борусија Дортмунд и Лех Познањ

Поврзани вести

Фудбал  | 14.10.2025
Голем хендикеп за Барселона, се повреди Левандовски
Фудбал  | 09.08.2025
Шок во Барселона – се повреди една од најголемите ѕвезди
﻿