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Неделник

Се верија Јан Облак и Олга Даниловиќ

Спорт шоу

13.06.2026

 Голманот на шпанскиот фудбалски прволигаш Атлетико Мадрид и словенечки репрезентативец Јан Облак ѝ предложи брак на српската тенисерка Олга Даниловиќ.

Двојката е заедно од 2023 година. На почетокот на овој месец, 33-годишниот фудбалер и 25-годишната тенисерка, отидоа на одмор заедно.

На социјалните мрежи, Даниловиќ објави фотографија на која е заедно со Облак, покажувајќи го вереничкиот прстен.

„Најсреќна“, напиша под фотографијата Даниловиќ, која во моментов е рангирана на 197 место на ВТА листата

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