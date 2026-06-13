Контроверзен референдум: Швајцарците гласаат дали да го ограничуваат бројот на населението на 10 милиони

Фрипик

Швајцарија, богата земја која историски го прифаќа слободното движење и странските инвестиции, ќе гласа дали да го ограничи своето население – и да ги ограничи мерките за имиграција за да го стори тоа.

Референдумот в недела доаѓа откако населението во земјата се зголеми за 10 отсто во 10-те години до крајот на 2025 година, кога изнесуваше нешто повеќе од 9,1 милион. За прв пат, земјата имаше повеќе луѓе над 65 години отколку под 20 години. Нето миграцијата и стапката на наталитет паднаа минатата година.

Релативно ниското оданочување помогна Швајцарија да стане дом на глобалните конгломерати како што се гигантот за стока за широка потрошувачка Нестле, фармацевтскиот „тешкаш“ Новартис и други мултинационални компании во финансии, луксузни стоки и технологија. Има една од највисоките концентрации на милијардери во светот и многу посилна стапка на БДП по глава на жител од многу други развиени економии.

На крајот на 2024 година, 41 отсто од населението имало „мигрантско потекло“, термин кој се применува на имигрантите и нивните деца родени во Швајцарија, според официјалните бројки, кои исто така покажуваат дека 32,5 отсто од постојаните жители на земјата се имигранти од првата генерација. Се проценува дека 1,4 милиони граѓани на ЕУ живеат во Швајцарија, што сочинува околу 16% од населението на земјата. Дополнителни 340.000 граѓани на ЕУ ја минуваат границата секој ден за да работат таму.

Неодамнешната анкета покажа дека 52% од испитаниците би ја отфрлиле границата на населението, додека 45% би биле за.

Како би функционирало ограничувањето на населението?

Но, доколку гласачите го поддржат предлогот за ограничување на населението, Федералниот совет и парламентот на земјата ќе мора да воведат мерки за ограничување на растот на населението до 2050 година.

Системите за имиграција ќе бидат затегнати доколку населението надмине 9,5 милиони во секое време во следните 24 години, а програмите за азил и обединување на семејствата ќе бидат првите што ќе се соочат со намалувања. Иницијативата за слободно движење на Швајцарија со Европската унија, исто така, потенцијално може да заврши ако населението се искачи над прагот од 10 милиони.