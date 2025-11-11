 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Леброн се враќа

Кошарка

11.11.2025

 Навивачите Лос Анџелес лејкерс добија охрабрувачки вести за здравствената состојба на Леброн Џејмс.

Ѕвездата на тимот од Калифорнија оваа седмица ќе тренира со јуниорскиот тим на Лејкерс во развојната лига.

Четириесетгодишниот Џејмс е се поблиску до своето деби во 23. НБА-сезона. Тој го пропушта почетокот на кампањата за прв пат во својата кариера поради ишијас на десната страна.

Главниот тренер на Лејкерси, Џеј Џеј Редик, претходно изрази надеж дека Џејмс ќе се врати „во втората или третата недела од ноември“

Поврзани вести

Кошарка  | 04.03.2025
Леброн на 40 години игра подобро од кога беше двојно помлад
Кошарка  | 18.02.2025
Дончиќ наскоро ќе остане без Леброн
Кошарка  | 24.01.2025
Леброн руши рекорди на 40 години
﻿