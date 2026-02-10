 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Леброн одличен, Лејкерси загубија

Кошарка

10.02.2026

 Лос Анџелес Лејкерс утринава загуби од Оклахома сити дома во натпревар од НБА-лигата со 119:110.

Ветеранот на Лејкерс, Леброн Џејмс, запиша дабл-дабл со 22 поени и 10 асистенции.

Лејкерси (32 победи и 20 порази) се петти во Западната конференција на НБА-лигата. Нивната серија од три победи заврши. 

Оклахома Сити (41-13) останува лидер во Западната конференција.

На другите натпревари од најсилната кошаркарска лига на светот играни ноќта понеделник кон вторник постигнати се следниве резултати:
Шарлот – Детроит 104:110
Бруклин – Чикаго 123:115
Мајами – Јута 111:115
Орландо -Милвоки 118:99
Минесота – Атланта 138:116
Њу Орлеанс – Сакраменто 120:94
Денвер – Кливленд 117:119
Голден Стејт – Мемфис 114:113
Портланд – Филаделфија 135:118.

