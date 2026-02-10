Леброн одличен, Лејкерси загубија

Лос Анџелес Лејкерс утринава загуби од Оклахома сити дома во натпревар од НБА-лигата со 119:110.

Ветеранот на Лејкерс, Леброн Џејмс, запиша дабл-дабл со 22 поени и 10 асистенции.

Лејкерси (32 победи и 20 порази) се петти во Западната конференција на НБА-лигата. Нивната серија од три победи заврши.

Оклахома Сити (41-13) останува лидер во Западната конференција.

На другите натпревари од најсилната кошаркарска лига на светот играни ноќта понеделник кон вторник постигнати се следниве резултати:

Шарлот – Детроит 104:110

Бруклин – Чикаго 123:115

Мајами – Јута 111:115

Орландо -Милвоки 118:99

Минесота – Атланта 138:116

Њу Орлеанс – Сакраменто 120:94

Денвер – Кливленд 117:119

Голден Стејт – Мемфис 114:113

Портланд – Филаделфија 135:118.