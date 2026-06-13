Славниот британски уметник Дејвид Хокни почина на 88 години

Дејвид Хокни, еден од највлијателните британски уметници на модерното време, почина на 88-годишна возраст, потврди неговата портпаролка. Хокни, еден од лидерите на поп-арт движењето од 1960-тите, почина во својот дом во четврток, „еден месец пред неговиот 89-ти роденден“, се вели во соопштението. Во 2018 година, една од неговите слики на базен беше продадена за речиси 70 милиони фунти, што е рекорд за жив уметник, објави Би-Би-Си.

Дејвид Хокни, познат по својата фигуративна работа, економичност на линијата и истражување на светлината и просторот, се смета за еден од највлијателните британски современи уметници. Во текот на кариерата што траеше седум децении, Хокни експериментираше со сликарство, цртање, графика и акварели, но исто така прифати нови технологии како што е цртањето на iPad.

Се пресели во Лос Анџелес во 1960-тите, што инспирираше некои од неговите најпознати дела, вклучувајќи сцени од базен како што е „Поголем прскање“. Во 2018 година, неговиот „Портрет на уметникот“ беше продаден на аукција за 90 милиони долари (70 милиони фунти), поставувајќи светски рекорд за жив уметник во тоа време.

Неговите дела се изложени во уметнички институции низ целиот свет, од Музејот на модерна уметност во Токио и Фондацијата Луј Витон во Париз до Тејт Британија во Лондон.