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Николоски: Автопатот Скопје-Блаце е инженерски проект со 5 тунели, 12 мостови, 2 галерии, ќе докажеме дека сме подготвени да го градиме

Економија

13.06.2026

Вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, информира за почетокот на изградба на автопатот Скопје-Блаце.

Голем инженерски проект со 5 тунели, 12 мостови, 2 галерии и после подолг временски период една домашна македонска компанија ќе гради голем инфраструктурен проект за кој ќе докажеме дека сме подготвени да го градиме.

Овој Коридор е исклучително значен зашто Македонија ја поврзува со Косово и со Црна Гора, на дневна основа многу патници поминуваат по него, а со поврзувањето и со Косово и со Црна Гора се отвора уште едно пристаниште за македонскиот бизнис, за македонското стопанство, тоа е пристаништето во Бар“, вели Николоски.

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