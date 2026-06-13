ВМРО-ДПМНЕ: СДС да не ги потценува младите и да не се обидува повторно да им продава бајки 

СДС повторно продава илузии како во минатото со предизборните бајки за младите, истите оние млади кои токму за време на нивното владеење масовно ја напуштаа Македонија во потрага по подобар живот, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ на денешната прес-конференција на Бојан Цветаноски од СДММ.

По седум години власт, СДС нема кредибилитет да зборува за младински политики. Ако навистина знаеле како да ги задржат младите, зошто десетици илјади си заминаа токму во периодот кога тие ја водеа државата?

Зошто тогаш немаше 30.000 евра грантови, помош за студентите, евтини кредити и гарантирани работни места?

Граѓаните знаат дека СДС секогаш ветува сѐ, а кога е на власт заборава на ветувањата.

Денес ветуваат по 30.000 евра за бизнис, утре ќе ветат и по 50.000 евра, но младите бараат реални политики, а не маркетиншки кампањи и празни слогани“, велат од ВМРО-ДПМНЕ .