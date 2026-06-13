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Неделник

Спречена тепачка меѓу навивачи на БиХ и Хрватска

Балкан

13.06.2026

Facebook / bhfanatikos

Локалната полиција во централното подрачје на Нови Травник во централна Босна и Херцеговина спречила конфликт од поголеми размери меѓу навивачки групи на фудбалските репрезентации на БиХ и Хрватска, јавија сараевските медиуми.

Според истите извори, инцидентот се случил по синоќешниот натпревар на Светското првенство меѓу на БиХ и Канада (1-1), кога бројни навивачи на босанската репрезентација излеге на улиците за да го прослават освоениот бод, а ситуацијата „ескалирала“ пред ресторан каде што се наоѓала група хрватски навивачи.

Имало вербален конфликт, меѓусебни навреди и туркање, но поголем инцидент бил спречен од полицајци кои веќе биле распоредени низ градот за засилени безбедносни мерки.

Полицијата поставила кордон меѓу конфликтните групи и ги разделила навивачите, со што ситуацијата била ставена под контрола.

Во инцидентот нема повредени. 

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