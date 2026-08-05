Хрватска ја очекува уште еден пеколен ден, главниот метеоролог на ХРТ најавува: Кога ќе дојде промената – ќе биде опасна

Во четврток, во Хрватска ќе биде претежно сончево и многу топло, со можност за попладневни локални врнежи од дожд и грмотевици, главно во внатрешноста на Истра и Далмација и во Планинска Хрватска.

Екстремно топлиот воздух ќе продолжи да биде во поле со многу малку покачен притисок. Од петок, топлината во делови од Хрватска се намалува, но не нè напушти, како што беше во средината на јули. Затоа, не е само последната недела што е рекордно топла за ова време од годината, туку е многу веројатно дека барем на некои места двонеделниот период од крајот на јули и почетокот на август ќе биде како никогаш досега во историјата на мерењата.

Во четврток, источна Хрватска ќе биде сончево, но не толку ведро како денес. Со повремени умерени југоисточни и источни ветрови, температурата на воздухот ќе се искачи од пријатни 16 до 19 степени наутро до непријатни речиси 40 °C попладне“, најавуваат метеоролозите.

Многу високиот ризик од здравствени последици поврзани со топлината ќе продолжи во претежно ведрата централна Хрватска, каде што често ќе биде жешко дури и пред 10 часот наутро, а во центрите на поголемите градови температурата на воздухот нема да падне под 20 степени дури ни во зори.

Забележителна свежина ќе отсуствува и во Горски Котар и Лика, каде што попладнето ќе биде потопло на некои места отколку на делот од северниот јадрански брег што беше топол наутро, особено кон отвореното море. Најчестата највисока температура на воздухот ќе биде околу 36, во внатрешноста на Истра до 39 степени, но со можни врнежи од дожд и грмотевици, што исто така ќе го наруши преовладувачкото ведро време во планините, особено Горски Котар.

Во внатрешноста на Далмација, повторно нестабилно, многу топло попладне, а и ноќта и утрото се претежно доста топли. Секако, во сончевиот централен Јадран ќе биде уште потопло наутро, но, за среќа на многумина, дневниот морски ветер барем малку ќе помогне во издржувањето на топлиот, дури и многу жежок, ведар ден.

Надпросечна дневна топлина по утринската топлина ќе има и на претежно ведриот југ од Хрватска, каде што со претежно слаб ветер морето ќе биде исто толку топло и мирно или само малку брановито како во северниот дел“, објави главниот метеоролог на ХРТ, Зоран Вакула.

Доаѓаат врнежи и бури

Во внатрешноста, помалку топло во остатокот од неделата, но променливо во петок и сабота, со локални врнежи од дожд, грмотевици и можни бури. Во недела, повторно посончево, со малку посвежо утро, но и потопли попладневни часови“.

Во Јадранското Море – покрај сè уште многу високиот ризик од здравствени ефекти поврзани со топлината – од втората половина на ноќта во петок до сабота наутро има и предупредувања за бури од налети на Бора, особено во северниот дел. Не треба да биде изненадувачки ако се појави повремено предупредување за можни локални врнежи од дожд и грмотевици. Но, повторно помирно и посончево за време на викендот“, прогнозира главниот метеоролог на ХРТ, Зоран Вакула.