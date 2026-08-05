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05.08.2026
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Среда, 5 август 2026
Неделник

Вељко Ражнатовиќ се враќа во рингот пред домашната публика

Останати спортови

05.08.2026

Пред нас е уште еден Балкански бокс, 11-ти по ред, кој се заканува да го приреди најголемиот спектакл. Борбата на вечерта на овој настан во Ложионица му оди на Вељко Ражнатовиќ, кој исто така го доби својот противник. По пет години, Вељко се враќа во Белград и ќе се бори против Рожмен Брит.

Вељко Ражнатовиќ моментално е еден од најдобрите српски боксери, тој нема ниту еден пораз во кариерата бидејќи имаше 19 борби и 19 победи, од кои дури 15 дојдоа со нокаут. Сега е подготвен да се врати во Србија по долго време, а настанот е закажан за 29 август во Ложионица.

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