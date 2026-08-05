Вељко Ражнатовиќ се враќа во рингот пред домашната публика

Пред нас е уште еден Балкански бокс, 11-ти по ред, кој се заканува да го приреди најголемиот спектакл. Борбата на вечерта на овој настан во Ложионица му оди на Вељко Ражнатовиќ, кој исто така го доби својот противник. По пет години, Вељко се враќа во Белград и ќе се бори против Рожмен Брит.

Вељко Ражнатовиќ моментално е еден од најдобрите српски боксери, тој нема ниту еден пораз во кариерата бидејќи имаше 19 борби и 19 победи, од кои дури 15 дојдоа со нокаут. Сега е подготвен да се врати во Србија по долго време, а настанот е закажан за 29 август во Ложионица.