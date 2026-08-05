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Иран и Оман постигнаа договор за бродската рута низ Ормутскиот Теснец

Свет

05.08.2026

AI Generated

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека Иран и Оман постигнаа договор за географските координати на бродската рута низ Ормутскиот Теснец, како и дека заедничката изјава е во фаза на финализирање, под услов да нема мешање од трети страни.

Багаи додаде дека секој таков договор меѓу Иран и Оман сам по себе не би ја гарантирал безбедноста во стратешкиот воден пат.

Според најавениот договор, официјален Техеран би имал контрола врз бродовите што влегуваат во Персискиот Залив преку Ормутскиот Теснец, што претставува една од „најголемите отстапки направени досега на Иран“, изјавиле двајца неименувани извори.

Багаи разговорите меѓу Иран и Оман ги оцени како „професионални“ и „прогресивни“, истакнувајќи оти „двете страни постигнале меѓусебно разбирање за географските параметри на рутата што се дискутира“.

Тој додаде дека доколку трети страни не го попречат процесот, заедничката изјава на двете страни, што ги содржи главните размислувања и клучните точки на разбирање е во завршна фаза на преглед и изготвување.

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