Арбер Пајазити: Албанскиот конзулат во Бујановац наскоро ќе стане реалност

Претседателот на српската Општина Бујановац Арбер Пајазити изјави дека албанскиот конзулат во Бујановац наскоро ќе стане реалност, додавајќи дека за тоа прашање подолго време се разговара со албанските дипломатски претставници и институциите во Тирана.
Како што пренесува порталот „Бујановачке“, Пајазити оцени дека поврзувањето на отворањето на албанскиот конзулат во Бујановац со можноста Србија да отвори конзулат во Скадар не е во согласност со реалноста, демографските околности и политичките процеси во регионот.
Тој рече дека прашањето за конзулатот било составен дел од неговите разговори со албанскиот амбасадор во Белград, Бардил Цанај, како и со институциите во Тирана, каде што се разговарало и за техничките аспекти за воспоставување дипломатско претставништво на Албанија во Бујановац.
Пајазити додаде дека, со овластување од албанската дипломатска мисија, темата ја покренал и на средбата со српскиот претседател Александар Вучиќ на 20 април во Белград.
Дополнителна координација, според него, била остварена и на 3 јуни во Тирана на средба со албанскиот министер за Европа и надворешни работи, Игли Хасани.
Присуството на институциите на Албанија во Прешевската Долина, особено во Бујановац, е неопходност што произлегува од реалните потреби на граѓаните и од нашите историски, национални, културни и семејни врски – истакна Пајазити.
Тој оцени дека евентуалното отворање српско дипломатско претставништво во Скадар е прашање на дипломатски реципроцитет и затоа не треба да се третира како исто прашање.
Пајазити порача дека локалната самоуправа ќе продолжи да соработува со институциите и дипломатијата на Албанија за зајакнување на нејзиното присуство во Прешевската Долина.