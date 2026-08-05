Путин формира посебен огранок за беспилотни системи на чело со генерал Лијамин

Рускиот претседател Владимир Путин го именува армискиот генерал Денис Лијамин за раководител на новоформираниот огранок на вооружените сили задолжен за беспилотни системи, во рамки на реорганизацијата на Врховната воена команда.

Путин именувањето го соопшти на состанок со високи претставници на руското Министерство за одбрана, кој беше пренесуван на руската телевизија.

Рускиот претседател го опиша генералот како „еден од најквалификуваните специјалисти“ за командување со силите за беспилотни воздушни системи, кои, како што рече, имаат клучна улога во конфликтот со Украина, која исто така располага со посебна единица за дронови, пренесе Ројтерс.

Лијамин е дипломец на Високата тенковска командна школа и моментно е началник на штабот на групацијата „Центар“ на руските сили што се борат во Украина.

Путин најави дека Лијамин во блиска иднина ќе ја преземе новата должност.