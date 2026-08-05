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05.08.2026
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Среда, 5 август 2026
Неделник
Реорганизација во руската воена команда

Путин формира посебен огранок за беспилотни системи на чело со генерал Лијамин

Свет

05.08.2026

AI generated

Рускиот претседател Владимир Путин го именува армискиот генерал Денис Лијамин за раководител на новоформираниот огранок на вооружените сили задолжен за беспилотни системи, во рамки на реорганизацијата на Врховната воена команда.

Путин именувањето го соопшти на состанок со високи претставници на руското Министерство за одбрана, кој беше пренесуван на руската телевизија.

Рускиот претседател го опиша генералот како „еден од најквалификуваните специјалисти“ за командување со силите за беспилотни воздушни системи, кои, како што рече, имаат клучна улога во конфликтот со Украина, која исто така располага со посебна единица за дронови, пренесе Ројтерс.

Лијамин е дипломец на Високата тенковска командна школа и моментно е началник на штабот на групацијата „Центар“ на руските сили што се борат во Украина.

Путин најави дека Лијамин во блиска иднина ќе ја преземе новата должност. 