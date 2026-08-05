До 18 часот регистрирани 14 пожари на отворено, активен е пожарот кај Грешница

МИА

Центарот за управување со кризи (ЦУК) информира дека до 18:00 часот на територијата на државата се регистрирани вкупно 14 пожари на отворен простор. Од нив, еден пожар е активен, два се ставени под контрола, а 11 се целосно изгаснати.

Активен останува пожарот во Општина Македонски Брод, кај селото Грешница, на месноста Стојанова Населба, каде што гори ниска вегетација, деградирана шума и грмушки.

Под контрола се пожарите на депонијата во Делчево и кај селото Герман во Општина Ранковце, каде што е зафатена ниска вегетација.

Во текот на денот целосно се изгаснати 11 пожари на повеќе локации низ државата, и тоа во општините Желино, Гостивар, Виница и Зрновци, Битола, Прилеп, Долнени, Липково, Кратово, Неготино, Кавадарци и Карпош.

Пожарите зафатиле претежно ниска вегетација, стрништа, грмушки, диви депонии, како и слама и отпад, а благодарение на навремените интервенции на противпожарните екипи, спречено е нивно понатамошно ширење.