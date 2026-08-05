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05.08.2026
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Среда, 5 август 2026
Неделник

Зеленски се жали: Испораките на ракети за воздушна одбрана на Украина се трипати помали од лани

Свет

05.08.2026

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски изјави дека испораките на ракети за украинската воздушна одбрана се трипати помали од 2025 година и ги повика политичарите во сојузничките земји да му одобрат повеќе испораки.

Ова се однесува не само на овој летен период, туку и на кој било период во првата половина од оваа година, наведе Зеленски во објава на Икс.

Во текот на изминатите 24 часа, руските сили почнаа масовен напад врз капацитети поврзани со производство и складиштење компоненти за ракети и дронови во главниот град на Украина, Киев, а украинската противвоздушна одбрана не успеа да пресретне ниту една од истреланите ракети. 

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