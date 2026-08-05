Сообраќајот на улицата „Перо Наков“ утре ќе биде целосно затворен

Сообраќајот на улицата „Перо Наков“, во делот кај Железничката станица Маџари, утре од 8:00 до 16:00 часот ќе биде целосно во прекин поради санација на патниот премин.

Како што соопшти Општина Гази Баба, градежните работи на преминот ќе ги изведува ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје, а активностите ќе се реализираат во координација со СВР Скопје.

Општина Гази Баба ги замолува граѓаните и сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и насоките на полициските службеници, како и навремено да ги планираат своите патувања – се наведува во соопштението.