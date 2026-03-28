28.03.2026
Утре во Скопје посебен режим на сообраќај поради атлетска трка

Скопје

28.03.2026

Во Скопје утре од 10 часот ќе има посебен режим на сообраќај поради атлетска трка.

-Утре со почеток во 10:00 часот, во Скопје, ќе се одржи атлетска трка на 10 км со траса на движење од Средно Водно по регионалниот пат (Р2138) до паркингот на манастирот Св.Пантелејмон и обратно – соопшти МВР.

Министерството за внатрешни работи посочува дека Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај, при што сообраќајот ќе се пренасочува по околните сообраќајници.

МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците каде што ќе се одвива настанот. 

