Калас: Европа не смее да влезе во замка со прашањето кој ќе преговара со Русија, важна е суштината на разговорите

Високата претставничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, изјави денеска дека Унијата не смее да „падне во руска замка“ со прашањето кој ќе ја претставува Европа на евентуални идни преговори.

Таа изјавата ја даде при пристигнувањето на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на ЕУ во кипарскиот град Лимасол.

Калас нагласи дека Русија се обидува да го насочи фокусот кон прашањето „кој зборува во име на Европа“, наместо кон суштината на можните преговори. Според неа, тоа е замка која Европската Унија не треба да ја прифати.

„Да не влегуваме во таа замка. Преговорите секогаш се тимска работа“, изјави таа, додавајќи дека содржината на разговорите е поважна од тоа кој точно ќе преговара.

Во Лимасол вчера и денеска се одржува неформален состанок на шефовите на дипломатиите на ЕУ во формат „Гимних“, под домаќинство на кипарското ротирачко претседателство на Советот на ЕУ.