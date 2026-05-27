Овие симптоми на рак на дебелото црево не треба да ги игнорирате

Ракот на дебелото црево во последниве години сè повеќе ги погодува помладите луѓе. Доктор д-р Сермед Межер ги предупреди луѓето да не ги игнорираат одредени симптоми поврзани со дефекацијата бидејќи тие би можеле да укажуваат на рак на дебелото црево.

Во видео објавено на „TikTok“, тој зборуваше за колоректалниот рак, болест која го зафаќа дебелото црево или ректумот, а во последните години сè повеќе ги погодува помладите луѓе.

Д-р Межер предупреди дека треба да се обрне посебно внимание на постојаната крв во столицата, промените во навиките на цревата и чувството дека цревата не се целосно испразнети.

Тој додаде дека може да се појават и симптоми како што се необјаснето губење на тежината и надуеност.

Според истражувањето објавено во „The Lancet“, бројот на случаи на рак на дебелото црево кај помладите луѓе значително се зголемил во последните години.

Тој додаде дека кај младите често се дијагностицира болеста во подоцнежна фаза бидејќи симптомите погрешно се припишуваат на стрес или хемороиди.