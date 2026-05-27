Изложба „Вибрантни идентитети“ во Домот на културата „Кочо Рацин“

Изложбата „Вибрантни идентитети“ претставува современ визуелен дијалог меѓу традиционалната уметност и дигиталниот израз, каде што глината и пикселите се спојуваат во уникатен креативен простор исполнет со контрасти, експерименти и динамични визуелни енергии.

Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам како проект од национален интерес за 2026 година, а ќе биде поставена во ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин“ во Скопје од 1 до 5 јуни. Отворањето ќе биде на 1 јуни во 19:00 часот.

Автори на проектот се визуелната уметница Бојана Мандевска, која преку глината ги истражува формата, текстурата и меморијата на материјалот, и Филип Матевски, илустратор и визуелен уметник чиј дигитален стил создава впечатлив современ визуелен јазик.

Преку коегзистенција на различни медиуми, бои и форми, изложбата отвора простор за ново визуелно доживување каде што материјалното и виртуелното функционираат во хармоничен визуелен хаос.