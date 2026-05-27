Белата куќа испрати демант

Белата куќа денеска соопшти, дека наводите на иранската државна телевизија за првиот неофицијален рамковен меморандум за разбирање помеѓу Иран и САД за завршување на војната, „не се точни“ и оти се „целосна фабрикација“.

Иранската државна телевизија денеска објави дека Техеран добил нацрт на првиот неофицијален рамковен меморандум за разбирање помеѓу Иран и САД за завршување на војната. Во документот, како што јави иранската телевизија, Иран во рок од еден месец ќе ја обнови комерцијалната пловидба низ Ормуската Теснина до нивото од пред војната, додека САД ќе ги повлечат своите воени сили од регионот и ќе ја укинат поморската блокада.

Иранската државна телевизија јави дека рамката, која ги исклучува воените бродови и предвидува Иран да управува со бродскиот сообраќај низ Ормуска Теснина во соработка со Оман, сè уште не е финализирана и оти Техеран нема да преземе никакви чекори без „опиплива проверка“.

Медиумот додаде дека доколку се постигне конечен договор во рок од 60 дена, тој би можел да биде одобрен како правно обврзувачка резолуција на Советот за безбедност на ОН.

МИА