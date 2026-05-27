Три девојки повредени во сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Велес, „опелот“ превртен на кров

Три девојки се повредени во сообраќајна несреќа што денеска околу 14:20 часот се случила на автопатот Скопје-Велес, на мостот по наплатната станица Сопот.

Според информациите од МВР, патничко возило „опел“ со велешки регистарски ознаки, управувано од 19-годишната Л.Ќ. од Велес, се превртело на коловозот.

Во несреќата со телесни повреди се здобиле возачката Л.Ќ., како и сопатничките Е.Ш.(20) и Т.Т.(17), двете од Велес.

Повредите биле констатирани во Општата болница во Велес.

За настанот е известен јавен обвинител, а увид на местото извршила увидна екипа од СВР Велес.