 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник

Сиљановска-Давкова и генералот Лафчиски ќе ја посетат презентацијата на воена опрема, возила и способности на единиците на Армијата

Македонија

27.05.2026

Во рамките на отворениот ден за граѓаните, утре, 28 мај 2026 година (четврток) со почеток во 12:00 часот, на градскиот стадион во Штип, претседателката и врховен командант на Вооружените сили, Гордана Сиљановска-Давкова, придружувана од началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски, ќе ја посети презентацијата на воена опрема, возила и способности на единиците на Армијата.

На настанот кој е организиран по повод успешно реализираната вежба „Блесок 26“, во чии рамки се изврши оценување на борбената готовност (CREVAL) на Лесната пешадиска баталјонска група (ЛПБГ), граѓаните одблиску ќе може да се запознаат со способностите, професионалноста и подготвеноста на припадниците на Армијата.

Презентацијата на воена опрема, возила и способности на единиците на Армијата ќе се реализира утре, на градскиот стадион во Штип, а воедно ќе биде отворена за граѓаните во период од 10:00 до 14:00 часот, соопшти Канцеларија за воени односи со јавноста, Генералштаб на Армијата.

Поврзани вести

Македонија  | 04.04.2026
Отворен ден на Армијата во Велес
Македонија  | 16.03.2026
Мисајловски: Мора многу да се вложува во армиските капациети и во стручниот, професионален кадар
Македонија  | 27.11.2025
Мисајловски ги посети припадниците на македонската Армија во операцијата ЕУФОР – Алтеа во Сараево