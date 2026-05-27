Вест Хем има доверба во Санто и покрај испаѓањето од Премиер лигата

Тренерот на Вест Хем, Нуно Еспирито Санто, ќе остане во клубот, објавено е на официјалната веб-страница на лондонскиот клуб.

И покрај победата од 3:0 над Лидс во последното коло, Вест Хем заврши на 18. место во Премиер лигата со 39 бода и испадна од Премиер лигата.

– Јасно е дека испаѓањето од Премиер лигата не е исходот што Вест Хем го очекуваше кога започна сезоната во Премиер лигата минатиот август. Ова длабоко ги повредува сите што го поддржуваат клубот и ќе продолжи да ги нервира уште некое време.

Фудбалот секогаш мора да биде наш врвен приоритет и почнавме да планираме за следната сезона веднаш по последниот свиреж во недела. Се сретнавме со главниот тренер Нуно Еспирито Санто претходно оваа недела и со задоволство известуваме дека тој останува посветен на клубот како што сме ние кон него.

Нуно јасно стави до знаење дека е многу мотивиран од задачата да го врати Вест Хем во Премиер лигата од првиот обид. Ова несомнено мора да биде главната цел за следната сезона.

Веруваме дека имало пошироки знаци на подобрување и напредок во последните месеци и сакаме Нуно да продолжи во оваа насока, се вели во соопштението на клубот.

Нуно го презеде Вест Хем во септември 2025 година. Претходно, 52-годишниот Португалец ги тренираше Нотингем Форест, Ал-Итихад, Тотенхем, Вулверхемптон, Порто, Валенсија и Рио Аве