Трансродови личности ќе можат да се натпреваруваат на ОИ!

Меѓународниот олимписки комитет (ИОК) соопшти дека трансродовите спортисти ќе можат да се натпреваруваат на Олимписките игри во категориите што одговараат на нивниот биолошки пол.

ИОК претходно одлучи да им забрани на трансродовите спортисти да се натпреваруваат во женски натпревари. Организацијата нагласи дека трансродовите спортисти не се исклучени од натпреварите и имаат право да се натпреваруваат во категоријата што одговара на нивниот биолошки пол.

– Трансродовите спортисти кои се биолошки жени и ги исполнуваат стандардите за подобност можат да се натпреваруваат во женската категорија, под услов да не користеле тестостерон или други андрогени. Трансродовите спортисти кои се биолошки мажи и ги исполнуваат условите за подобност можат да се натпреваруваат во машката категорија, се вели во соопштението.

ИОК исто така, забележа дека новата политика се однесува конкретно на женската категорија, која е дефинирана како „натпреварувачка категорија резервирана за спортисти кои се биолошки жени“. Нема да се воведат дополнителни ограничувања за машката категорија.

Трансродов спортист се натпреваруваше за прв пат на Олимписките игри во Токио во 2021 година. Лорел Хабард од Нов Зеланд се натпреваруваше во натпреварот за кревање тегови до 87 кг за жени, но не успеа да заврши ниту едно успешно кревање.

На Олимписките игри во 2024 година, Тајванката Лин Јутинг и Алжирката Иман Келиф го освоија турнирот во бокс. Двете атлетичари претходно беа дисквалификувани од Светското првенство поради неуспешно положување на тестовите за пол