Познато е кој бугарски град ќе биде домаќин на Евровизија во 2027 година

По историската победа на пејачката Дара, која ѝ ја донесе на Бугарија првата победа на Евровизија, потврдено е дека следното издание на натпреварот ќе се одржи во Софија. Бугарија за прв пат го освои натпреварот во Виена, а песната „Бангаранга“ ја освои публиката низ цела Европа.

За разлика од вообичаената практика, овој пат нема да има натпревар меѓу бугарските градови. Милена Милотинова, генералниот директор на јавниот радиодифузен сервис БНТ, објасни дека одлуката е веќе донесена. На прес-конференција, таа кратко рече: „Добредојдовте во Софија следната година“.

Главниот град на Бугарија, кој има население од околу 1,3 милиони, ги исполнува сите барања што Европската радиодифузна унија (ЕБУ) ги поставува за домаќините на Евровизија. Има сала со повеќе од 10.000 седишта, доволен хотелски капацитет и најголем аеродром во земјата.

Арена Софија, покрај потребниот капацитет, има и доволно висок таван за комплексна сценска продукција, како и големи помошни и продукциски простори.